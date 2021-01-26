Samanyolu Haber /Sağlık / Covid-19'lu vaka sayısında hızlı artış /26 Ocak 2021 21:19

Covid-19'lu vaka sayısında hızlı artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, 25 Ocak tarihinde 5 bin 642 olan vaka sayısı sadece bir gün içinde 2 bine yakın artış gösterdi ve 7 bin 103'e çıktı.

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Vefat sayısı ise 134 oldu. Yine 25 Ocak Pazartesi günkü vefat sayısı 137 olarak kayıtlara geçmişti.Dün semptom gösteren 671 hastayla birlikte 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247’ye yükseldi. 24 Ocak Pazar günü ise 684 hastayla birlikte 5 bin 277 yeni vaka tespit edilmişti. Tabloya göre, yeni vaka sayısında düne göre artış yaşandı.

Koca Twitter hesabından, “Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz” açıklaması yaptı.

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