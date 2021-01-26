Covid-19'lu vaka sayısında hızlı artış

Vefat sayısı ise 134 oldu. Yine 25 Ocak Pazartesi günkü vefat sayısı 137 olarak kayıtlara geçmişti.Dün semptom gösteren 671 hastayla birlikte 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247’ye yükseldi. 24 Ocak Pazar günü ise 684 hastayla birlikte 5 bin 277 yeni vaka tespit edilmişti. Tabloya göre, yeni vaka sayısında düne göre artış yaşandı.







Koca Twitter hesabından, “Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz” açıklaması yaptı.



