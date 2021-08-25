Samanyolu Haber /Sağlık / COVID-19'u 2022'de kontrol altına alabiliriz ancak bir şartla... /25 Ağustos 2021 14:20

COVID-19'u 2022'de kontrol altına alabiliriz ancak bir şartla...

ABD Başkanı Joe Biden'ın en üst düzey sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci, ülkedeki aşılama çalışmalarının hızlanması durumunda Covid-19 salgınını 2022'nin ilk aylarında kontrol altına alabileceklerini kaydetti.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz pazartesi günü Pfizer-BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya "tam onay" vermişti.

Fauci yaptığı açıklamada FDA'in Pfizer-BioNTech aşısına tam onay vermesinin ülkede daha fazla kişinin aşılanmasının önünü açacağını ve yakın bir zamanda da Moderna ve Johnson & Johnson'ın geliştirdiği aşıların tam onay almasını beklediklerini söyledi.

Küçük çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasının muhtemelen sonbahar mevsimine doğru sağlık otoritelerince resmi olarak onaylanacağını ifade eden Fauci, "Elimizde önemli bir fırsat var. Henüz aşı olmamış, aşı olmaya yanaşmayan ya da fırsat bulamamış 80-90 milyon insana ulaşırsak (aşı yapabilirsek) tünelin sonunda ışığı görebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

NIH Başkanı: 12 yaş altı kesimin 2022'den önce aşılanması olası değil

Ulusal Sağlık Enstitüleri Başkanı (NIH) Francis Collins'den ise Fauci aksine bir söylemde bulundu. Ulusal Kamu Radyosu'na konuşan Collins, 12 yaş altı çocukların aşılanmasının 2022'den önce onaylanmasını öngörmediğini kaydetti.

Collins, "Bu konuda Pfizer'in verilerinin onaylanması gerekiyor. FDA, nihai kararını verecektir. Pentagon, Pfizer aşısının tam onay almasından sonra tüm personeline aşı zorunluluğu getirdi. Yakında ülke genelinde buna benzer birçok gelişme göreceğiz." diye konuştu.

ABD'de sağlık otoriteleri tarafından Covid-19 aşılarının koruyucu özelliğinin birkaç ay içinde azaldığının gözlemlenmesi sonrası, üçüncü doz takviye aşı kararı alınmıştı.

Fauci: İleride, birçok kurum aşı zorunluluğu getirecek

ABD'de sağlık otoriteleri tarafından Covid-19 aşılarının koruyucu özelliğinin birkaç ay içinde azaldığının gözlemlenmesi sonrası, üçüncü doz takviye aşı kararı alınmıştı.

Bu kararın alınmasında Dr. Anthony Fauci’nin yanı sıra ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) başkanları da yer alıyor.

Dr. Fauci yakın bir zamanda tıpkı Pentagon'un tüm personeline aşı zorunluluğu getirdiği gibi, diğer kamu kuruluşları ve özel şirketlerin de benzer kararlar alabileceğini ifade ediyor.

ABD Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül'den itibaren, ikinci doz aşıyı en az 8 ay önce olmuş olan Amerikalılar 3. doz Covid-19 aşısı olabilecek.

Takviye aşılar, ilk dozlarda olduğu gibi öncelikli olarak sağlık çalışanları, bakım evleri çalışanları ve ileri yaştakilere uygulanacak.
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