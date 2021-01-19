COVID-19'u atlatan her üç kişiden biri...

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde Covid-19'u atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.







Independent Türkçe'de yer alan habere göre, çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Kovid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikâyetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.





Covid-19'u atlattıktan sonraki ilk beş ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.





Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Covid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.





University College London'ın Birleşik Krallık’taki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da Covid-19 ile beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.