Samanyolu Haber /Sağlık / COVID-19'u belirtisiz atlatanların oranı belli oldu /09 Ekim 2020 12:53

COVID-19'u belirtisiz atlatanların oranı belli oldu

Britanya’da yapılan bir araştırma COVID-19 pozitif vakaların yüzde 86’sının pozitif olduğunu belirledi.

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Araştırma sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 36 bin 61 kişi üzerinde yapıldı. 26 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında İngiltere, Wales ve Kuzey İrlanda'da yapılan testlerden 115'inin pozitif çıktığı, hastalık belirtisi göstermeyen asemptomatik vakaların pozitif sonuçlarda büyük çoğunluğu oluşturduğu tespit edildi.

Araştırma sonuçları, şu an uygulanan test politikasının pozitif vakaların büyük çoğunluğunun tespit edilememesi riskini beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.

Londra Üniversitesinden salgın hastalık uzmanı Irene Petersen, "Test sonucu pozitif çıkan bu kadar çok insanın test günü semptom göstermemiş olması, gelecekteki test stratejilerinde değişiklik gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Asemptomatik vakaların toplam pozitif vakalara oranının Çin'deki bir araştırmada yüzde 5, İzlanda'daki bir araştırmada yüzde 43 çıktığını belirten bilim insanları, araştırmalarda kullanılan örneklemlerin farklı sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.
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