Covid-19'u bitirecek mutasyon görüldü

Uzmanlar, ikinci dalga uyarısı yaparken virüsün mutasyona uğradığına dair çok sayıda araştırma geliyor. Bunlardan sonuncusu ABD'den...







Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, mutasyona uğrayan Covid-19'un, genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2003'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün "zayıflıyor olabileceğini" gösterdiğini açıkladı.





Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, "Journal of Virology" dergisinde koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı.





Uzmanlar çalışmada, koronavirüsün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için ''yeni nesil dizileme'' adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.





Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, Arizona'daki koronavirüs hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin ''tamamen'' yok olduğunun fark edildiği kaydedildi.





Söz konusu mutasyonun SARS virüsünde görüldüğünü belirten Prof. Karol Sikora, "Bu SARS virüsü için sonun başlangıcıydı" dedi.Dünya düzenini değiştiren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, son dönemde etkisini biraz da olsa azaltmaya başladı.





Uzmanlar, ikinci dalga uyarısı yaparken virüsün mutasyona uğradığına dair çok sayıda araştırma geliyor. Bunlardan sonuncusu ABD'den...





Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları, mutasyona uğrayan Covid-19'un, genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2003'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün "zayıflıyor olabileceğini" gösterdiğini açıkladı.





Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, "Journal of Virology" dergisinde koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı.





Uzmanlar çalışmada, koronavirüsün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için ''yeni nesil dizileme'' adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.





Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, Arizona'daki koronavirüs hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin ''tamamen'' yok olduğunun fark edildiği kaydedildi.





Söz konusu mutasyonun SARS virüsünde görüldüğünü belirten Prof. Karol Sikora, "Bu SARS virüsü için sonun başlangıcıydı" dedi.