Covid-19'u hafif atlatanlarda bile korkutan bulgulara ulaşıldı

Bilim insanları birçok ülkede yapılmış bilimsel araştırma ve verileri analiz ederek corona virüsüne yakalanan ve hastalığı hafif geçirenlerle ilgili endişe yaratıcı bulgulara ulaştı.







Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, İsrail, Avustralya, ABD ve Suudi Arabistan’ın da olduğu 22 ülkede yapılmış araştırmaları inceleyen uzmanlar corona virüsünü hafif geçirenlerde bile ciddi sağlık sorunları çıkabileceğini ve bu hastalığın etkisinin “uzun Covid” sendromuyla devam edeceğini tespit etti.





YÜZDE 90’I HAFİF GEÇİRENLER

Sözcü'de yer alan habere göre Washington Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada 20 ülkedeki hastaların verileri ve yapılan araştırmalar incelendi. Amerikan Tıp Derneği Dergisi tarafından yayınlanan araştırmada Covid-19’u hafif geçirenlerde bile ciddi ve uzun süreli hastalıklar oluşabildiği belirtildi.







Araştırmada, “Yaptığımız bulgular sonucunda uzun Covid-19 sendromu yaşayan hastaların yüzde 90’ı corona virüsünü hafif olarak geçirmiş kişiler. Fakat uzun Covid-19’la mücadele ettikten sonra bu kişilerde halsizlik, nefes darlığı ve beyin sisi gibi gündelik hayatı etkileyen nörolojik sorunlar ortaya çıktı. Bu kişilerde uzun vadeli travmatik beyin yaralanmalarındaki bir etki oluşuyor” denildi.





BELİRTİLER BİR YIL SÜRÜYOR

Bilim insanları, kadınların erkeklerden 2 kat ve çocuklardan da 4 kat daha fazla “uzun Covid-19¨a yakalanma riskleri olduğunu da aktardı.





Aralarında AB üyelerinin de olduğu 22 ülkede yapılmış 54 bilimsel araştırmada 1 milyondan fazla insanın verilerini inceleyen uzmanlar, “İncelemelere göre uzun Covid-19 yaşamış her 7 hastadan biri 1 yıl sonra bile belirtileri yaşıyor. Bunların kaçının kronik hastalık haline geldiği henüz bilinmiyor” ifadesine yer verdi.







