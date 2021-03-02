Covid-19'u tespit eden köpekleri kullanacaklar

Cenevre Üniversite Hastanesi'nde (HUG) yürütülen proje çerçevesinde İsviçre Ordusu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Servisi tarafından temin edilen üç köpek, yüksek koku alma yetileri sayesinde koronavirüsü tespit edecek.



Uyuşturucu ve patlayıcıların bulunmasında kullanılan köpekler enfeksiyonun kaynağı olabilecek okul, şirket, konferans salonları ya da spor salonları gibi geniş alanlarda kullanılacak. Buradaki testlerin ardından köpekler havalimanlarında ve tren istasyonlarında da görev alacak.



Özel eğitimli köpekler Covid-19 hastalarını koklayarak tespit ediyor



Geçen eylülde Finlandiya'da, özel eğitimli köpekler havaalanlarında yolcularda koronavirüs olup olmadığını tespit etmekte yardımcı olmuştu. Alınan sonuçlar köpeklerin sadece dakikalar içinde yüzde 0'a yakın hata payıyla virüsü tespit ettiğini gösterdi.