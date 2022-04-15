Samanyolu Haber /Gündem / Covid-19'un 4 'garip' semptomu bulundu /15 Nisan 2022 18:40

Covid-19'un 4 'garip' semptomu bulundu

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. ABD'li doktorlar, koronavirüsün göz ardı edilen dört "garip" semptomu daha olduğunu açıkladı.

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2019’un son haftalarında Çin’de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan Covid-19'un “olağandışı” semptomlarını ABD’li bilim insanları paylaştı.

ABD’nin önde gelen sağlık kurumlarından Staten Island Üniversite Hastanesi’nde görevli doktor Thomas Gut, halsizlik, yüksek ateş, ağrı ve öksürük gibi semptomların yanı sıra koronavirüsün göz ardı edilen semptomları olduğunu duyurdu.

Sözcü'nün aktardığına göre, ABD medyasına konuşan Dr. Gut, dört farklı belirtinin koronavirüse işaret ettiğini söyledi. Dr. Gut, bu belirtileri ise kulak çınlaması, nöbet geçirme, saç dökülmesi, bedende hissizlik olarak sıraladı.

Dr. Gut, “Kulakta çınlama önceki varyantlarda görüldüğü gibi delta varyantında da tespit edildi. Genelde birkaç ay sonra bu rahatsızlık kendi kendine geçiyor” dedi.

“GENELDE ÜÇ AY SÜRÜYOR AMA…”
Göz ardı edilen bir diğer belirtinin de nöbet geçirme olduğuna dikkat çeken Dr. Gut, bunun çok nadir olduğunu fakat uzun vadede bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Öte yandan saç dökülmesinin de tipik bir özellik olduğunu fakat bunun da çok önemsenmediğini dile getirdi. Dr. Gut, “Saç dökülmesi ve saç kaybı genelde üç ay sürüyor fakat saçın yeniden uzama özelliğinin yavaşlamasıyla birlikte çok daha uzun sürüyormuş gibi hissediliyor” dedi.

Ciltte hissizlik ile ilgili de şikayetlerin olduğunu söyleyen Dr. Gut, “Bu hissizlik bedenin herhangi bir yerini etkileyebilir. Fakat genelde kollar veya kafada bu hissizlik oluşuyor. Bu durum da birkaç ay sürüyor” ifadesini kullandı.
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