Covid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı

Buna göre Kovid-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait Japonya genelinde vaka sayısı 234 oldu.
Japonya'nın 19 eyaletinde Kovid-19 mutasyonunun saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.
Üç mutasyon arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.
Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla mutasyon vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.
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ÜLKEDE SON DURUM
Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1170 artarak 437 bin 429’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 67 artışla 8 bin 156’ya yükseldi.
Son bir günde 31 bin 932 kişiye virüs testi yapılırken, 1440 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 398 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.