Samanyolu Haber /Gündem / COVID-19'un vahşi hayatta da hızla yayılıyor /06 Kasım 2021 11:01

COVID-19'un vahşi hayatta da hızla yayılıyor

ABD'nin Iowa eyaletinde araştırmacılar ilginç bir araştırmaya imza attı

SHABER3.COM

ABD Medyasında yer alan habere göre Iowa'daki araştırmacılar, 2020 yılının Nisan ayında ilk kez geyikleri COVID-19 için test etmeye başladıklarında hiç bir bulguya rastlamamışlardı. Her ay devam eden araştımalar sonucunda sonbaharda Eylül ve Ekim aylarında tablo değişmeye başladı. 

Daha sonra, 10 Ocak'a kadar olan yedi haftalık bir dönemde, geyiklerin %82,5'inin testi pozitif çıktı ve beyaz kuyruklu geyikler arasında hızla yayıldığına dair işaretler verdi.
Penn State ve Iowa DNR tarafından yapılan araştırma hala devam ediyor . 

Ancak ilk bulgular  COVID-19'un vahşi yaşamda da hızla yayıldığını göstermesi bakımından önemli . Geyiklerin virüs açısından önemli bir toplanma yeri olanmasından endişe ediliyor Uzmanlara göre COVID-19'un geyiklerden insanlara bulaşabileceğine dair henüz bir kanıt yok. Bu yüzden geyik avcıları için bir tehditten bahsedilemaz .Ayrıca uzmanlar avlanan geyiklerin  eti uygun şekilde hazırlanır ve pişirilirse tüketiminde de bir risk yok .

Uzmanları endişelendiren konu ise aşılar sayesinde insanlarda yayılımı duran virüsün vahşi hayatta kalabilmesi ve mutasyona uğrayarak yayılma ihtimali . Virüsün böyle bir potansiyeli var.  
Eğer öyleyse, aşılara karşı potansiyel olarak daha dirençli yeni varyantlar gelişebilir, bu da tekrar insanlara geri dönebilir.
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