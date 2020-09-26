Covid-19'un yeni kesin belirtisi tespit edildi

Sputnik Türkçe'nin Daily Star'a dayandırdığı habere göre, İspanya'da yeni bir Covid-19 belirtisi bulan doktorlar, bu hastalığa yakalanan kişilerde dil ucunda küçük kırmızı veya beyaz sivilcilerin görüldüğünü bildirdi.







Araştırmaya, yüzde 58'i kadın olmak üzere orta yaş ve yaşlı hastalar katıldı.İspanyol doktorların vardığı sonuç İngiliz meslektaşları tarafından da doğrulandı.





Ancak İngiliz doktorlar, dil ucundaki döküntünün daha sık çocuklarda görüldüğünü ve hatta küçük çocuklarda görülen tek belirti olduğunu dile getirdi.