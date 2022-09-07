COVID aşılarında yeni dönem

VOA'nıngöre, ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, bu haftanın sonundan itibaren Amerikalılar'ın yüzde 90'ının yaşadıkları yerlere 8 kilometre mesafe içinde yeni geliştirilen takviye aşı dozuna ulaşabileceklerini belirtti.Beyaz Saray COVID-19 Koordinatörü Asish Jha, aşıların ücretsiz olacağını söyledi.Yetkililer, Amerikalılar'ın takviye aşılarını bu sonbahar ve kış boyunca rutin grip aşılarına ek olarak olabileceklerini belirtti.Yeniden tasarlanan takviye dozlara ABD ilaç denetim kurumları tarafından geçen hafta onay verilmişti. Bu dozlar Corona virüsünün Omicron varyantının BA.5 ve BA.4 alt türlerini hedef alacak şekilde geliştirildi.Bu aşılar hala virüsün orijinal versiyonunu da hedef alıyor.Jha, geliştirilen yeni aşının ABD'nin COVID-19'la mücadele stratejisinde değişime işaret ettiğini söyledi.Jha, ''Son iki yılda aşılarımız aynı kalırken virüs evrilmeye devam etti. Ancak şimdi piyasadaki baskın varyantı hedef alacak bir aşımız var. 2020'nin Aralık ayından bu yana ilk kez bu aşılar artık virüse göre güncellenmiş durumda'' diye konuştu.ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, yedi günlük ortalama COVID-19 ile bağlantılı hastaneye yatma oranlarının yüzde 14 azalarak, günlük 4 bin 500'e düşmüş olduğu bu dönemde bile yıllık aşıların binlerce hayatı kurtarabileceğini söyledi.Rochelle, öngörülerinin bu sonbaharın başlarında yıllık grip aşısına benzeyen güncellenmiş COVID-19 aşı dozlarının 100 bin hastaneye yatışı ve 9 bin ölümü önleyebileceğini ve doğrudan tıbbi maliyetlerde milyarlarca dolar tasarruf sağlayabileceğini gösterdiğini kaydetti.Yenilenmiş takviye aşı dozunun hedef aldığı BA.5 alt varyantı vakaların tamamının yüzde 88'inden fazlasını ve BA.4 alt varyantı ise yüzde 11'inden fazlasını oluşturuyor.ABD'nin en üst düzey salgın hastalık uzmanı Dr. Antony Fauci, bunlardan çok farklı bir varyant ortaya çıkmadıkça yıllık grip aşısına benzer bir aşılama düzenine doğru gidilmekte olduğunu söyledi.Ancak Fauci, bazı risk altındaki özel grupların daha sık COVID-19 aşısı olması gerekebileceğini hatırlattı.