COVID aşısına savaş açan gazeteci Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

Sosyal medyada Kovid-19 aşısı karşıtı paylaşımlarda bulunan Erol Kes, “Ne Kovid-19’a inanıyorum ne test sonuçlarına” ifadelerini kullanmıştı.







Evrensel’de yer alan habere göre, sıkça sosyal medya gruplarında koronavirüsün uydurma olduğu ve aşının gizemli bir oyun olduğunu öne süren Kes’in hayatını kaybetmesi kendi haber sitesinde şu ifadelerle duyuruldu:







“Denizli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan Erol Kes, bir süre önce koronavirüse yakalandı. 10 Eylül’de durumu ağırlaşan Kes, yoğun bakıma alındı. Bugün ise gazeteci Kes’ten acı haber geldi.”



