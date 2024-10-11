Covid geçirenler dikkat: Yeni araştırmanın sonucu korkutuyor!

"Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, Kovid-19'un kalp sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. UCLA ve Ohio eyaletindeki Lerner Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, İngiltere'deki Biobank biyomedikal veri tabanındaki yaklaşık 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.







Araştırmada, 2020 yılında Kovid-19'a yakalanan hastaların kayıtları, aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişiyle karşılaştırıldı. Elde edilen bulgular, Kovid-19'un kalp krizi ve diğer kardiyovasküler olaylar üzerindeki etkilerini ortaya koydu.





2 KAT ARTIRDI

2020'de, Kovid-19 aşılarının çıkmasından önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişi tespit edildi. Araştırmacılar, bu grubun sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu bildirdi.





HASTANEYE YATIŞ VE RİSK ANALİZİ BELLİ OLDU

Araştırmada, Kovid-19'a yakalanan 11 binden fazla kişinin yaklaşık 3 bininin hastaneye yatırıldığı kaydedildi. Hastaneye yatırılan bu bireylerin, Kovid-19'a yakalanmayanlara göre kalp krizi, felç ve ölüm riskinin üç katından fazla olduğu vurgulandı.





UZUN SÜRELİ ETKİLER VE BELİRSİZLİKLER

Bilim insanları, Kovid-19 hastalığı geçiren ve hastaneye yatırılan kişilerin kalp krizi, felç ve ölüm riskinin zaman içinde azalmadığını belirtti. Hastalığın vücuttaki kardiyovasküler sistem üzerindeki uzun süreli etkilerinin nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır.





Araştırma, Kovid-19'un sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerine dair önemli bulgular sunarken, hastalığın kalp sağlığını nasıl etkilediğine dair daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır.