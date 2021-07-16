Samanyolu Haber /Sağlık / COVID geçirenlerde demans, anksiyete ve depresyon yaygın /16 Temmuz 2021 10:54

COVID geçirenlerde demans, anksiyete ve depresyon yaygın

Rus psikiyatrist Yana Mohnaçeva, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak hastalığı atlatanların önemli bir bölümünde demans, anksiyete ve depresyon gözlemlediklerini bildirdi.

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Rusya’nın Novosibirsk kentindeki 3 numaralı psikiyatri hastanesinin baş hekimi Yana Mohnaçeva, Kovid-19 geçirmiş kişilerin pek çoğunda bilişsel sorunlar gözlemlediklerini belirtti. Yaşlı insanlarda sıklıkla demans belirtileri gözlediklerini kaydeden psikiyatrist, gençler arasındaysa anksiyete ve depresyonun yaygın olduğunu söyledi.

Psikiyatrist Mohnaçeva, Novosibirsk'te yayınlanan yerel bir gazeteye verdiği demeçte, Kovid-19 geçiren kişilerde gördükleri bilişsel sorunlara ilişkin, "Hafızalarında ve idrak kuvvetlerinde bir zayıflama oluyor. Yeniden eski hâllerine gelmeleri çok yavaş ilerleyen bir süreç, dört ila sekiz ay sürüyor, hatta bazen daha uzun zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

Mohnaçeva, Kovid-19’a yakalananlar bedenen iyileşmiş olsalar da, hastalığın, insanların akıl sağlığını etkilemeye devam ettiğini söyledi. Rus psikiyatrist, hastalığı geçiren pek çok yaşlı insanda demans belirtileri gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Mohnaçeva, Kovid-19 geçiren genç insanlardaysa sıklıkla anksiyete ve panik bozuklukları, depresyon, nevroz, obsesyon ve fobi gibi çeşitli psikiyatrik sorunlar gördüklerini kaydetti.
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