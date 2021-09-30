Samanyolu Haber /Sağlık / COVID geçirip atlatanların en az üçte biri bunu yaşıyor /30 Eylül 2021 10:22

COVID geçirip atlatanların en az üçte biri bunu yaşıyor

Oxford Üniversitesi ve Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada, virüs bulaştıktan üç ila altı ay sonra hastaların yüzde 37'sinde en az bir uzun süreli Covid-19 semptomuna rastlandı.

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Çalışmada, Covid-19'dan iyileşen 270 binden fazla kişideki semptomlar araştırıldı. En yaygın olanların solunum problemleri, yorgunluk, ağrı ve anksiyete olduğu görüldü. Ayrıca semptomların daha önce Covid-19 ile hastaneye yatırılan kişilerde daha sık aynı zamanda kadınlar arasında biraz daha yaygın olduğu aktarıldı.

Araştırmacılar, çalışmanın uzun süreli Covid-19 semptomlarının ayrıntılı nedenleri, ciddiyeti veya ne kadar sürebileceği konusunda olmadığını belirtti.

Çalışmayı yöneten Oxford Üniversitesi profesörü Paul Harrison, "Hayatta kalanları etkileyebilecek çeşitli semptomların altında yatan mekanizmaları tanımlamamız gerekiyor" dedi.

Harrison, "Covid-19'un uzun vadeli sağlık sonuçları önlenecek veya etkili bir şekilde tedavi edilecekse, bu bilgi gerekli olacaktır" şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, yaşlılar ile erkeklerin daha fazla nefes alma güçlüğü ve bilişsel sorunları olduğunu, gençlerin ve kadınların ise daha fazla baş ağrısı, karın semptomları veya depresyon yaşadığı söylendi.
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