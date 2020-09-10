Covid geldi, Dünyanın en güçlü pasaportları yer değiştirdi

Her yıl Asya ülkelerinden Japonya, Singapur ve Güney Kore'nin pasaportları en güçlü olurken, Covid-19 salgını ile birlikte birçok ülke seyahat kısıtlamaları getirdi.







Euronews'e yer alan habere göre Passport Index , 2020 yılı eylül ayında koronavirüs salgını sonrasında dünyanın en güçlü pasaportları listesini güncelledi. Listede ülkelerin hangi ülkelere seyahat yasağı koyduğu da sıralandı.





Yeni listede 124 ülkeye vizesiz seyahat edebilen Belçika, Almanya, Avusturya, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda en güçlü pasaportlara sahip.





Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri pasaportu, başta Avrupa Birliği olmak üzere çok sayıda ülkenin kırmızı listesinde yer alıyor. ABD pasaportunu taşıyanlar 86 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.





22'nci sırada olan Türkiye pasaportu taşıyanlar da 82 ülkeye vizesiz seyahat edebilir.





66'ncı sırada olan Afganistan ve Irak pasaportları sadece 30 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyarak listenin sonunda yer alıyor.





The Henley Passport Index: Japonya pasaportu dünyanın en güçlüsü





Bir diğer kaynak olan The Henley Passport Index'in temmuz ayında hazırladığı 2020 yılı listesine göre de dünyanın en güçlü pasaportu Japonya oldu.





Japonya pasaportuna sahip olanlar geçen sene 190 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken bu rakam 2020'de 191'e yükseldi.





Listede Singapur ikinci (190), Güney Kore ve Almanya üçüncü (189), İtalya, Finlandiya, İspanya ve Lüksemburg (188) ise dördüncü sırada yer aldı.





Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada dünya genelinde 111 ülkeyle seyahat serbestliği bulunan Türkiye ise listede 55. sıradaki yerini korudu.



