Samanyolu Haber /Sağlık / Covid nedeniyle 1 ayda hamile ölüm oranı 22 kat arttı /07 Ekim 2021 11:08

Covid nedeniyle 1 ayda hamile ölüm oranı 22 kat arttı

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu, Türkiye'de ve dünyada son 1 ayda hamile ölüm oranının 22 kat arttığını söyledi.

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Tekin, NTV Radyo'nun sorularını yanıtladı. Virüsün, mutasyondan sonra gebeler için daha tehlikeli hale geldiğini belirten Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, ''Yoğun bakıma yatış oranı 4-5 kat arttı'' dedi.Prof. Dr. Tekin, Türkiye'de, pandeminin ilk yılındaki toplam hamile ölüm sayısına, Delta Varyantı'nın başlamasıyla 1 ayda ulaşıldığını belirtti.

Gebelikte pıhtılaşma ve emboli riskinin arttığı için tehlikenin daha büyük olduğuna dikkat çeken Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Tekin, enfeksiyonun da gebelikte artığını kaydetti.

Tekin, ''Aşısız gebelerin hem kendileri, hem de bebekleri ilk 1 yıl risk altında'' diye konuştu.Prof. Dr. Tekin, İsrail'de yapılan araştırmaya göre aşı olan gebelerin, doğumdan sonra bebeği emzirmeleri halinde, antikorlu sütle bebeğin de 1 yıl korunduğunu ifade etti.
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