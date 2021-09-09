Samanyolu Haber /Sağlık / COVID'e karşı süper bağışıklık formülü bulundu /09 Eylül 2021 10:57

COVID'e karşı süper bağışıklık formülü bulundu

ABD'de yapılan bir çalışma, corona virüsü geçirdikten sonra iki doz mRNA aşısı olan bazı kişilerin süper insan bağışıklığına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu kişilerde antikorlar çok yüksek seviyeye çıkarken, bu durumun henüz ortaya çıkmamış mutasyonlara karşı bile koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

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Aralık 2019’da ortaya çıkan ve 4.5 milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan corona virüsüne karşı verilen amansız mücadele dünya genelinde sürüyor. Virüse karşı geliştirilen aşıların etkisi yeni çıkan varyantlarla birlikte endişe yaratırken, kaç doz aşının koruyuculuğu en üst seviyeye çıkardığı da başka bir tartışma konusu.

Sözcü'de yer alan habere göre ABD’nin New York kentinde bulunan Rockefeller Üniversitesi uzmanları, corona virüsüne karşı bağışıklık seviyesi ve süresine ilişkin kritik bir çalışma gerçekleştirdi. Uzmanlar, hem corona virüsü geçiren hem de aşı olan kişilerin bağışıklık durumunu, bu ikisinden yalnızca birini yaşayan kişilerle kıyasladı.

NORMALDEN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Çalışmada, corona virüsü geçirdikten sonra iki doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna’nın mRNA aşılarından birini olan bazı kişilerin ‘süper insan bağışıklığı’ ya da ‘hibrit bağışıklık’ kazandığı belirlendi. Söz konusu kişilerde, corona virüsüne karşı geliştirilen antikor seviyesi ve T hücrelerinin normalden çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

ORTAYA ÇIKMAYAN VARYANTLARDAN DA KORUR

Çalışmada söz konusu kişilerin bağışıklığını inceleyen ekipten Viroloji uzmanı Theodora Hatziioannou, “Bu insanların virüsle savaşmak için en iyi durumdaki kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu kişilerdeki antikorlar, 20 yıl önce ortaya çıkan ve şimdiki virüsten oldukça farklı olan Sars-CoV-1’le dahi savaşabilir” dedi.

Hatziioannou, süper insan bağışıklığı olan kişilerin, mevcut varyantların dışında henüz ortaya çıkmamış varyantlara karşı da bağışıklığa sahip olabileceğini belirtti.
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