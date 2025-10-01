Covid'in yeni varyantları hakkında neler biliniyor?

Aşılar hâlâ etkili ve ciddi hastalığı önlüyor; yeniden enfeksiyonlar genellikle hafif seyrediyor. Testler ücretsiz değil, eczanelerde satılıyor.









Yayılma ve Risk



Nimbus ve Stratus, sonbaharda en çok yayılan Covid varyantları olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu varyantların önceki türlere göre daha ciddi hastalığa yol açmadığını ve insanların daha kötü hissetmesine neden olmadığını belirtiyor.

Virüsün genetik değişiklikleri enfeksiyon olasılığını artırabilir.



Belirtiler



Keskin boğaz ağrısı, ses kısıklığı, ateş, baş ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı/akıntısı, yorgunluk.

Belirtiler grip veya soğuk algınlığıyla karışabilir.



Korunma



Savunmasız kişilerle temastan kaçınmak, evde kalmak, gerekirse maske takmak.

Elleri sık yıkamak, mendilleri doğru şekilde atmak.

Bol sıvı tüketmek ve bal kullanmak boğaz ağrısına yardımcı olabilir.



Aşı ve Testler



Mevcut aşılar yeni varyantlara karşı hâlâ koruma sağlıyor.

Varyantların daha şiddetli hastalığa yol açtığına dair kanıt yok.

Geçmiş enfeksiyon veya aşıya rağmen yeniden enfeksiyon mümkün, genellikle hafif seyrediyor.

Testler artık yaygın olarak ücretsiz değil, eczanelerde satılıyor.

