Covid'in yeni varyantları hakkında neler biliniyor?

Covid’in son varyantları Nimbus (NB.1.8.1) ve Stratus (XFG) şu anda en çok yayılan türler olarak kaydedildi. Uzmanlar, bu varyantların önceki Covid türlerine kıyasla daha ciddi bir hastalık yaratmadığını belirtiyor; ancak genetik değişiklikler enfeksiyon riskini artırabilir.

Belirtiler arasında boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı ve yorgunluk yer alıyor. Semptomlar grip veya soğuk algınlığıyla karışabilir. Korunma için maske, temizlik, bol sıvı ve evde dinlenme öneriliyor.

Aşılar hâlâ etkili ve ciddi hastalığı önlüyor; yeniden enfeksiyonlar genellikle hafif seyrediyor. Testler ücretsiz değil, eczanelerde satılıyor.


Yayılma ve Risk

Nimbus ve Stratus, sonbaharda en çok yayılan Covid varyantları olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar, bu varyantların önceki türlere göre daha ciddi hastalığa yol açmadığını ve insanların daha kötü hissetmesine neden olmadığını belirtiyor.
Virüsün genetik değişiklikleri enfeksiyon olasılığını artırabilir.

Belirtiler

Keskin boğaz ağrısı, ses kısıklığı, ateş, baş ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı/akıntısı, yorgunluk.
Belirtiler grip veya soğuk algınlığıyla karışabilir.

Korunma

Savunmasız kişilerle temastan kaçınmak, evde kalmak, gerekirse maske takmak.
Elleri sık yıkamak, mendilleri doğru şekilde atmak.
Bol sıvı tüketmek ve bal kullanmak boğaz ağrısına yardımcı olabilir.

Aşı ve Testler

Mevcut aşılar yeni varyantlara karşı hâlâ koruma sağlıyor.
Varyantların daha şiddetli hastalığa yol açtığına dair kanıt yok.
Geçmiş enfeksiyon veya aşıya rağmen yeniden enfeksiyon mümkün, genellikle hafif seyrediyor.
Testler artık yaygın olarak ücretsiz değil, eczanelerde satılıyor.
