Covid'le savaşan Berlusconi'nin durumu kritik

Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Başkanı Dr. Alberto Zangrillo, eski liderin durumu hakkında basını bilgilendirdi. Zangrillo, 'Hastamız tedaviye yanıt veriyor ancak bu başardık anlamına gelmiyor. Şu an kendisi hastalığın en kritik aşamasında" diye konuştu.







Doktor, Berlusconi'nin solunum cihazına bağlanmadığını fakat yakın zamanda hastaneden taburcu olmasının da beklenmediğini sözlerine ekledi.





Adı skandallarla da sıkça anılan eski başbakan, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından cuma günü hastaneye kaldırılmıştı.





Üç hafta sonra 84'üncü yaşını kutlayacak olan İtalyan siyasetçi, yaz tatilinin çoğunu Sardinya adasındaki villasında geçirdi. Ülkedeki son dönemde artan vakaların bu adada tatil yapanlardan kaynaklandığı biliniyor.





Koronavirüs salgınında 35 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da 276 bini aşkın kişi virüse yakalandı. Ülkede son 24 saatte bin 695 yeni vaka tespit edilirken, can kaybına 16 kişi daha eklendi.