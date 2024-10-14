Çözüm süreci yeniden gündemde: KCK‘ya 'Ankara’dan ahlaksız teklif geldi' iddiası

Çözüm süreci ile ilgili ve Kürt meselesi üzerine yaptığı analizleri ile tanınan gazeteci yazar Fehim Işık, çözüm sürecinin yeniden gündeme geldiği bir dönemde KCK’ya Ankara‘dan ahlaksız bir teklifin gittiğini iddia etti. Erkam Tufan Aytav’ın YouTube kanalındaki programına katılan gazeteci yazar Fehim Işık, çözüm sürecini kastederek, “Bu son tartışmalardan yaklaşık 20-25 gün önce KCK Yürütme Konseyi eş başkanı Besê Hozat dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Besê Hozat Medya Haber’e konuştuğunda çok açık ve net bir dille “Ankara üzerinden bize ahlaksız teklifler geliyor” dedi.'' ifadelerini kullandı.





Erkam Tufan Aytav’ın, KCK’nin ahlaksız teklifinin nasıl tanımlandığına dair sorusu üzerine Fehim Işık ise şunları söyledi: “Aynen bunu dedi, hiç açmadı yani o tekliflerin ne olduğunu söylemedi, aracıların kimler olduğunu söylemedi. Ama sadece bunu söyledi. Şunu diyeyim, yani şimdikini bilmiyorum ama 2008 Oslo sürecindeki tekliflerini ve aynen bu şekilde o dönemin KCK yöneticilerinin ahlaksız teklif olarak adlandırdığı şeyin ne olduğunu biliyorum. Örgütün 150 üst düzey yöneticisinin Norveç’e mülteci olarak yerleşmesi, o zaman Esad’la Erdoğan’ın arası iyiydi. İşte Suriyeli örgütteki Suriyeli Kürtlerin Suriye’ye geçmesi ve Esad tarafından onlara dönük bir genel af ilan edilmesiydi. Diğer taraftan Türkiye’ye gelebilecek suça bulaşmamış, onların kavramıyla örgüt üyelerinin 5 yıl siyasi yasaklı olması, bir bölüm insanın ise Güney Kürdistan’a yerleşmesi, yani silahı tamamen devreden bırakması. KCK açısından ahlaksız teklif bu. KCK açısından bu ahlaksız teklif. Yani böyle bir teklifi KCK yöneticileri, ‘O zaman biz 50 yıl boyunca bu mücadeleyi Norveç’te mülteci olmak için vermedik’ demişti.”





“Şimdiye kadar her sıkıştıkça bunu yaptılar ama aldatma isteğinden de vazgeçmediler. Kürtler de açık bir şekilde diyor, ‘Sıkıştıkça kapımıza gelmeyin, çözmek istiyorsanız kapımıza gelin.’ Bu kadar da çözmek istiyorsanız kapımıza gelin. Şimdiye kadar 2015’ten bu yana yüzlerce defa İmralı’da görüşen devlete denilen tek şey şudur: ‘Çözmek istiyorsanız kapıma gelin. Çözmek istediğinizde gelirseniz ben bir haftada bu savaşı bitiririm.’ Bir haftada bu savaşı bitiririm diyor ama bunun için çözüm iradesi göstermek lazım. Şimdi bunu yapacaklarsa…”







