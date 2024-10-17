Çözüm sürecinden kız çocukları davasına, Hozen Cane’den çok konuşulacak sözler

Sosyal medyada bir karikatür beğendiği için hakkında dava açılan ve bundan dolayı aldığı kararı AİHM’e taşıyan Hozan Cane hak ihlali kararı aldı. AİHM Türkiye’yi tazminata mahkum etti. Bu kararı değerlendiren Kürt sanatçı Türkiye’de yaşanan kadın ve çocuğa karşı şiddet olayları, küçük çocukların gözaltına alınması, bebekli kadınların hapsedilmesi gibi konulara değindi. Hükümetin yeni bir çözüm süreci başlattığı iddialarını da değerlendiren sanatçı, birçok hukuk dışı uygulamadan geri adım atmayan AKP iktidarını bu konuda da samimi bulmadığını ifade etti.







