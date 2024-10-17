Samanyolu Haber /Gündem / Çözüm sürecinden kız çocukları davasına, Hozen Cane’den çok konuşulacak sözler /17 Ekim 2024 19:19

Çözüm sürecinden kız çocukları davasına, Hozen Cane’den çok konuşulacak sözler

Sanatçı Hozan Cane Bold Plus'ta Bold yayın yönetmeni Bedrettin Uğur'a son günlerde tekrar gündeme gelen çözüm süreci ve kız çocuklarının yargılandığı utanç davası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Sosyal medyada bir karikatür beğendiği için hakkında dava açılan ve bundan dolayı aldığı kararı AİHM’e taşıyan Hozan Cane hak ihlali kararı aldı. AİHM Türkiye’yi tazminata mahkum etti. Bu kararı değerlendiren Kürt sanatçı Türkiye’de yaşanan kadın ve çocuğa karşı şiddet olayları, küçük çocukların gözaltına alınması, bebekli kadınların hapsedilmesi gibi konulara değindi. Hükümetin yeni bir çözüm süreci başlattığı iddialarını da değerlendiren sanatçı, birçok hukuk dışı uygulamadan geri adım atmayan AKP iktidarını bu konuda da samimi bulmadığını ifade etti.


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