Samanyolu Haber /Gündem / CPJ: Dünyada 293 gazeteci hapiste /09 Aralık 2021 10:33

CPJ: Dünyada 293 gazeteci hapiste

Dünyada demir parmaklıkların ardındaki gazetecilerin sayısı 2021 yılında zirve yaptı. Hapiste bulunan gazetecilerin sayısı 293’e yükselirken, son bir yılda yaptığı haber nedeniyle en az 24 gazeteci öldürüldü.

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Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) yayımladığı son rapora göre 2021 yılında hapiste bulunan gazetecilerin sayısı, bugüne dek kaydedilen en yüksek rakama ulaştı. Söz konusu rapora göre, dünya çapında 1 Aralık itibarıyla 293 gazeteci cezaevlerinde tutuklu bulunuyor.

CPJ'nın basın özgürlüğü ve medyaya saldırılar konusundaki yıllık anketine göre, son bir senede en az 24 gazeteci yaptığı haber nedeniyle öldürüldü. Ayrıca öldürülen 18 gazetecinin ise yaptığı haber nedeniyle mi öldürüldüğü netleştirilemedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli sivil toplum kuruluşu CPJ, gazetecileri hapsetme nedenlerinin ülkelere göre değiştiğini ancak bu yıl ulaşılan rakamın yükseliğinin dünyadaki siyasi çalkantıları ve bağımsız haberciliğe yönelik toleransın azaldığını yansıttığını belirtti.

'Gazeteci' kriterini farklı kriterlere göre listeleyen CPJ raporunda Türkiye de var

CPJ Genel Müdürü Joel Simon, "Bu, dünya çapında hapiste bulunan gazetecilerle ilgili olarak, CPJ'nin altı yıldır üst üste kaydettiği en yüksek rakam. Bu rakam iki içinden çıkılmaz zorluk olduğuna işaret ediyor. Hükümetler bilgiyi kontrol etmek ve yönetmek için kararlı ve bunları yapmak için gösterdikleri çabalar konusunda da oldukça arsızlar" dedi.

Rapora göre en fazla cezaevlerinde gazeteci olan ülke Çin. Bu ülkede 50 gazetecinin demir parmaklıklar ardında olduğu belirtilirken, Çin'i 26 gazeteci ile Myanmar, 25 gazeteci ile Mısır, 23 gazeteci ile Vietnam ve 19 gazeteci ile Belarus'un izlediği belirtildi. Raporda Belarus'u Türkiye , Eritre, Suudi Arabistan, Rusya ve İran'ın takip ettiği kaydedildi.

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