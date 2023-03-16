Credit Suisse'in de sıkıntıya girmesi Avrupa bankalarında tehlike sokar mı?





İsviçre bankasının hisselerindeki sert düşüş kriz beklentisini artırıyor İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla satış baskısının piyasa geneline yayıldığını ifade eden analistler, İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki Credit Suisse'in sıkıntıya girmesi halinde Avrupa genelinde bankacılık sektörünün önemli risklerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.



Küresel bağlantısı yüksek Credit Suisse'in hisseleri, ABD'deki banka iflaslarının ardından dünya bankacılık sistemindeki daha derin sorunlara dair korkuların artmasıyla çarşamba günü sert düşüş yaşadı.



Credit Suisse hisseleri, bankanın en büyük hissedarı olan Suudi Ulusal Bankası'nın sorunlarla boğuşan bankaya daha fazla para aktarmayacağını duyurmasının ardından değerinin dörtte birinden fazlasını kaybederek rekor seviyede düşüş yaşadı.



Son gelişmeler İsviçre mali piyasasında Credit Suisse hisselerinin ticaretinin otomatik olarak duraklamasına yol açarken, diğer bazı Avrupa bankaları da bundan nasibini almakta gecikmedi ve bu bankaların hisseleri de çift haneli olmak üzere değer kaybetti.



Avrupa bankacılık sektöründeki bu gelişme, ABD'deki Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın yakın zamanda çöküşünün ardından yaşlı kıtadaki finans kurumlarının geleceği açısından da yeni korkuları tetikledi.



Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann, Riyad kentinde çarşamba günü düzenlenen finans konulu konferasta yaptığı açıklamada bankasını savunurken, “Biz riskleri düşürmek için gerekli ilacı aldık.” dedi.



“Hükümetten yardım isteyip istemeyecekleri?” yolundaki bir soru üzerine Lehmann, “Bu gündemde bir konu değil. ... Güçlü bir sermaye yapımız ve çok güçlü bilançomuz var.” dedi.



Bu açıklamadan bir gün önce Credit Suisse yöneticileri, bankanın geçen yılın sonu itibarıyla finansal raporlamaya ilişkin iç kontrollerinde "önemli sıkıntılar" tespit edildiğini bildirmişti.



Avrupa bankalarında yaşanan sert düşüşler



AP’ye göre, bu durum bankanın mali sıkıntıları aşma yeteneği konusunda yeni şüpheleri artırıyor.



Bu arada, borsada hisseleri bir ara yüzde 27 düşen Credit Suisse, günü yüzde 22 kayıpla tamamladı. Avrupa’nın diğer önemli bankalarından Fransız Societe Generale SA yüzde 12, BNP Paribas yüzde 10, Alman Deutsche Bank yüzde 8, İngiliz Barclays yüzde 8 hisselerinde kayıp yaşadı.



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Capital Economics’in Avrupa uzmanı Andrew Kenningham, İsviçre bankasının yaşadığı sıkıntının, Avrupa ekonomisi için ABD’deki orta dereceli bankaların batmasından daha fazla endişe kaynağı yarattığını söyledi.

