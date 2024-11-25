Cristiano Ronaldo 1000 gol için dünya ile geri sayımda

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımının Al Gharrafa'yı 3-1 yendiği karşılaşmada iki gol kaydederek galibiyette önemli pay sahibi oldu.



Dünyanın en fazla gol atan futbolcusu unvanına sahip Ronaldo, ilk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmada 46 ve 64. dakikalarda ağları havalandırdı. Toplam gol sayısında 913'e ulaşan Cristiano Ronaldo, 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı. Al Nassr'ın diğer golünü 58. dakikada Angelo kaydederken, Al Gharrafa'nın tek golü 75. dakikada Joselu'dan geldi. Al Gharrafa'da Seydou Sano, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Cristiano Ronaldo, daha önce 1000 gol hedefi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:



"Hedefimin kariyerimde 1000 gol atmak olduğunu söylemiştim. Gelecek yıllarda bacaklarım bana ne söyler bilmiyorum. 1000 gole ulaşırsam harika olacak ama ulaşamazsam zaten futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusuyum."