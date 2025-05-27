Samanyolu Haber /Spor / Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a veda etti /27 Mayıs 2025 18:03

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a veda etti

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a veda etti. "Bu bölüm bitti, hikâye hâlâ yazılıyor" diyen Ronaldo'nun hangi takımla anlaşacağı merak konusu.

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Efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, 2,5 yıldır forma giydiği Al Nassr'a veda etti.

Ronaldo, 30 Haziran'da bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını belirterek, "Bu bölüm bitti. Hikâye mi? Hâlâ yazılıyor. Herkese minnettarım" dedi.

40 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde üst üste ikinci defa gol kralı olmasına rağmen sezonu kupasız kapattı.

Ronaldo'nun kariyerini hangi ülkede sürdüreceği merak konusu. Şu anda Ronaldo ile ilgilendiği iddia edilen üç takım gündemde.

AS gazetesinin haberine göre, Brezilya’dan Botafogo, Fas’tan Wydad de Casablanca ve Suudi Arabistan’dan Al Hilal, Ronaldo’nun transferinde adı geçen kulüpler arasında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo'nun 2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giymek istediği ve kulüp tercihinde bu hedefini de göz önünde bulunduracağı değerlendiriliyor.
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