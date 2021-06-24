Samanyolu Haber /Spor / Cristiano Ronaldo dünya rekorunu egale etti /24 Haziran 2021 00:34

Cristiano Ronaldo dünya rekorunu egale etti

İranlı Ali Daei'nin olan milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu rekoruna Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo da ortak oldu.

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Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Fransa karşısında kaydettiği golle Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan Avrupalı oyuncu oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Fransa ve Portekiz karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında penaltıdan Portekiz'i öne geçiren golü kaydeden Cristiano Ronaldo attığı golle tarihe geçti.

Portekizli yıldız, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok gol atan Avrupalı oyuncu unvanını elde etti.

REKORU EGALE ETTİ

Milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu rekoruna bir adım daha yaklaşan Ronaldo, rekoru kırabilmek için Portekiz formasıyla bir gol daha atması gerekiyor.

İran formasıyla 149 maçta 109 gol kaydeden Ali Daei, milli takım formasıyla en çok gol atan oyuncu sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Fransa karşısında kaydettiği iki golle Cristiano Ronaldo'da da 109 gole ulaştı.
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