Cristiano Ronaldo özür diledi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür diledi. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu kırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.





Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Everton maçında bir taraftarın telefonunu kırmıştı.





Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ronaldo, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.







