Ronaldo’ya 1.5 milyon euroluk şok

Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun 1.5 milyon euro değerindeki Bugatti’si, duvara çarptıktan sonra kullanılamaz hale geldi.





İspanya’nın Mallorca şehrinde gerçekleşen olayda, aracı Ronaldo’nun korumasının kullandığı ve bir kır evinin girişindeki duvara çarptığı öğrenildi. Yerel basına göre, Bugatti Veyron marka araçla kaza yapan sürücünün yaralanmadığı, ancak aracın ön bölümünün parçalandığı belirtildi. Olay mahallinde çekilen fotoğraflarda, Ronaldo’nun arabasına ait olabilecek fren izleri dikkat çekti.





Portekizli yıldız, Fransız otomobil markasının büyük bir hayranı. Kaza bölgesindeki bir görgü tanığı, “Araba duvara çarptı ama sadece maddi hasar meydana geldi ve kimse yaralanmadı. Sürücü tüm sorumluluğu kabul etti” ifadelerini kullandı.









AFGANİSTAN’DA GÖREV YAPAN ÖZEL KORUMA





Direksiyondaki kişinin kimliği açıklanmazken, Ronaldo ve ailesinin korumalığını yapan Portekizli ikizlerin, Afganistan’da seçkin bir özel kuvvetler birliğinde görev yaptıkları biliniyor. Daha önce ünlü isimlerin ve politikacıların korumalığını yapan Sergio ve Jorger Ramalheire kardeşler, PSP polisinden özel izinle Cristiano Ronaldo’nun yanına işe girmişti.









RONALDO KAZA YERİNDE DEĞİLMİŞ

İspanyol polisi, yapılan araştırmaların neticesinde Ronaldo’nun kaza sırasında araçta olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını doğruladı.





Aston Martin, Bentley ve Ferrari gibi araçlara sahip olan Ronaldo’nun, 20.8 milyon dolarlık araba koleksiyonu bulunuyor. Portekizli yıldız geçen yıl, 10 adet üretilen 10.4 milyon dolarlık Bugatti Centodieci marka aracı da koleksiyonuna ekledi.





Tramuntana dağlarının eteklerindeki lüks bir villada kalan United forveti, sevgilisi Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte Mallorca’da tatilini sürdürüyor.







