İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United da oynayan Cristiano Ronaldo tarihin en golcü futbolcusu oldu. Kariyerinde 807 gol atan Ronaldo, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) istatistiklerine göre Josef Bican'ı geçerek tarihin en çok gol atan futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.







Manchester United’ın Tottenham Hotspur'u 3-2 yendiği maçta hat-trick'le tamamlayan Ronaldo, kariyerinde 59. kez hat-trick yapto. Ronaldo, kulüp kariyerinde 49. kez üçleme gerçekleştirdi. Cristiano Ronaldo (37 yaş 35 gün, Teddy Sheringham’ın (37 yaş 146 gün) ardından Premier Lig tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. Ocak 2008’den sonra Premier Lig’de ilk kez hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, lig tarihinde iki hat-trick’i arasında en uzun süre geçen oyuncu oldu (14 yıl 59 gün).





MANCHESTER UNİTED'DAN İLK





Manchester United, Tottenham Hotspur galibiyetiyle birlikte Premier Lig'de sahasında 400 galibiyete ulaşan ilk ekip oldu. Kırmızı Şeytanlar ayrıca Spurs'u ligde 38. kez mağlup etti ve ligde bir takımı en fazla mağlup eden ekip oldu.



