Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı ziyareti sonrası çark etti! Önce eleştirdi sonra geri aldı





ÖNCE ELEŞTİRDİ SONRA GERİ ALDI

“Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti. Ziyareti Çakıcı’nın yakın dostu Üzeyir Çakmaktaş duyururken görüşmede gündeme dair konuların ele alındığını bildirdi. Üzeyir Çakmaktaş, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından “Cübbeli Ahmet Ünlü Hoca, bugün Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti. Gündeme dair bilgi alışverişinde bulundular…” açıklamasını yaptı.Ünlü'nün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına tepkisi AKP çevrelerinde tartışma yaratmıştı. Ünlü, X'ten "Türkiye bir delikten üçüncü kere ısırılarak Amerika'nın "Apo'nun affı" projesine kanarsa bölünme kaçınılmaz olur!" diye yazmıştı. Ziyaretin ardından Ünlü, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.Cübbeli Ahmet Hoca, MHP lideri Bahçeli’ye yönelik “Sohbette “Son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin. Şimdi ilk teröriste ‘Gel de başıma geç’ diyor” dedi. Sohbet videosunu ilk önce YouTube hesabından yayınlayan Ünlü, ardından videoyu sildi.Cübbeli Ahmet, mafya lideri ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerine atıf yaptı:“Gelinen noktada şu gerçek ortaya çıkmıştır ki, Kandil’den Cemil Bayık ve adamlarının yaptığı açıklamalardan anlaşılan, Kandil’in Abdullah Öcalan’a hiçbir değer vermediğidir. Böylece Devlet Bey’in ‘PKK’nın arkasında Siyonist Yahudiler ve Amerikalılar var’ sözünün doğruluğu ortaya çıkıyor. Allâh-u Teâlâ, devletimizi, milletimizi ve İslam dünyasını bütün iç ve dış tehlikelerden muhafaza etsin.”Alaattin Çakıcı, kısa süre önce MHP Genel Merkezini de ziyaret etti. Çakıcı, burada Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ayrıca ziyarette Bahçeli’nin, Çakıcı’nın koluna girmesi dikkat çekti.