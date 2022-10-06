Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli Ahmet ile Ahmet Özhan arasında 'evrim' polemiği /06 Ekim 2022 11:21

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Özhan arasında 'evrim' polemiği

'Cübbeli Ahmet', Cerrahi tarikatının lideri Ahmet Özhan'ın evrimle ilgili sözlerine tepki gösterdi: "Memleket ne halde ya. Ne duruma kaldık ya. Bu millet bunu dinlerse nasıl imanı sağlam kalır?"

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ömer Tuğrul İnançer’in ölümünün ardından Cerrahi tarikatının liderliğine getirilen Ahmet Özhan'ı eleştirdi.

Özhan, birkaç ay önce YouTube'da 'Evrim deyince, neden müslümanların saçları diken diken oluyor?' başlıklı videosunda şunları söylemişti:

"Bir şeyin Cenab-ı Hakk'ın yaratısı olan muhitte evvella bir hücre olup sonra onun içinden çıkan istidatla kemale ermesine ben 'kudretullah' diyorum, öteki de 'evrim' diyebilir. Ben meseleye böyle inanıyorum."

Sözlerine "Acayip ya" diye başlayan Ünlü, "Bu adam şeyh oldu şimdi. Allah müritlerine hidayet versin. Memleket ne halde ya. Ne duruma kaldık ya. Bu millet bunu dinlerse nasıl imanı sağlam kalır?" ifadesini kullandı; şunları söyledi:

"Bunlar Allah, peygamber, ayet, hadis hiçbir şey yok, dümdüz. O zaman ne oluyor? Uluslararası şeyh oluyor. Bütün bürokrat, bakanı, takanı bunları adam yerine koyar. Ama Cübbeli mağaradan dün çıkmış. İrtica, mürteci, yobaz. Kuran okuyan yobaz oldu, hadis okuyan yobaz oldu. Bizim gibi sohbet yapanlara ne diyor çoğu? Ne anlatacaksın millete? Ayet, hadis anlatmazsan ne anlatacaksın? Dünyanın gavuru zirveye göre kendilerine göre, o noktada Müslüman oluyor. Niye Müslüman oluyor? Dayandığı noktada malzemesi bitiyor, 'Burada bir mucize var' diyor."
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