Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli Ahmet: Millet parada zarar ederse 'Kuran bizi batırdı' der /06 Ocak 2022 10:34

Cübbeli Ahmet: Millet parada zarar ederse 'Kuran bizi batırdı' der

"Nas" tartışmalarına değinen Cübbeli Ahmet, "Sadece ekonomik bir argüman kullandığımız zaman, bir başarısızlık olduğunda bu millet kabahati Kuran'a, dine ve imana bulur" dedi.

Cübbeli Ahmet'ten yok artık dedirten 'yorum'

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te "Nas" tartışmalarına değindi.

Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz politikalarıyla ilgili "Nas böyle emrediyor" sözlerinin, toplumda dine karşı bir tepki oluşturabileceğini savundu.

Ünlü şunları söyledi:

Sadece ekonomik bir argüman kullandığımız zaman, bir başarısızlık olduğunda bu millet kabahati Kuran'a, dine ve imana bulur. Ben diyorum ya ters dönerse... Zaten ateistlik deistlik almış başını gidiyor. Bir de buradan para işinde zarar ettiği zaman "Nas" dersen "Kuran bizi batırdı" derler.
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