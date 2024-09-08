Cübbeli Ahmet'e saldırı!

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İstanbul İkitelli'de darp teşebbüsü ile boğazı sıkılarak saldırıya uğradığı öne sürüldü.







İddiaya göre karanlıktan çıkan saldırgan Ünlü'nün boğazını sıkarak ağır küfürler etti. Ünlü'nün korumaları tarafından müdahale edilip etkisiz hale getirilen şahıs polise teslim edildi.





Ünlü'nün sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:





"İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.





Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."





SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Cübbeli Ahmet'e yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.



