Cübbeli Ahmet'in yakını halk plajına çöktü, AKP'li başkan 'bilgim yok' dedi

İller Bankası 2019 yılında Tuzla’daki arazisi üzerine bir konut projesi yapılması için ihale düzenledi. İhaleyi Vesen Yapı Şirketi-Osman Acar Limited Şirketi Ortak Girişimi aldı ve 540 milyonluk sözleşmeye imzalandı. Arazi üzerine yapılan ve “Mercan Tuzla Vesen Yalıları” adı verilen konut projesinin satışları da geçen aylarda başladı.





DAİRELER 17 MİLYON TL













PLAJ SADECE SİTENİN





AĞAÇLARI KESMİŞLERDİ





AKP'Lİ BAŞKAN'IN BİLGİSİ YOKMUŞ





SAHİLLER HALKA AİT OLMALI





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın İstanbul Tuzla’daki denize sıfır arazisi üzerine yapılan “yalı projesine” halk plajının da dahil edildiği ortaya çıktı.İnşaatı yapan ve ihaleyi alan Vesen Yapı Şirketi’nin sahibi ise kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu’na ait. Muhittin Palazoğlu aynı zamanda Nakşibendi Şeyhi Sürmeli Hoca Muhittin Palazoğlu’nun da torunu.İnşaat şirketinin yetkilileri ise plajın halka kapatıldığı ve konut projesine dahil edildiğini belirterek şu bilgileri verdi:“Projemiz Tuzla’nın Mercan Bölgesi yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kuruluşu olan İller Bankası garantörlüğündedir. Konut projesinin 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp konutların teslim edilmesi hedefleniyor. İller Bankası’nın 40 bin 795 metrekare alana sahip denize sıfır arazisi üzerinde geliştirilen proje, 16 blokta sadece 158 adet daireden oluşuyor. Daire satış fiyatlarımız 1 milyon 360 bin dolardan başlıyor. Kuru 13 TL’ye sabitledik ve 17 milyon 680 bin TL’ye tekabül ediyor satış başlangıç fiyatlarımız.Denize sıfır bizim projemiz. Sağlık Bakanlığı tarafından mavi bayrak verilen ve girilen bir plaj. Kamuya ait bir alan ama sadece site sakinleri kullanabilecek bu alanı. Çünkü zaten güvenlik açısından da etrafı kapalı olacak. Çok eskiden burası belediye plajı olarak geçiyordu ama uzun süredir kullanılmıyordu.”Uzun yıllar İller Bankası'nın eğitim ve dinlenme tesisleri olarak kullanılan İstanbul Tuzla'da deniz kıyısındaki yaklaşık 50 bin metrekarelik arazinin kaderi, 2017 yılında değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası arazisinin “turistik tesis ve park” olan imarını; ticaret ve konut olarak değiştirmişti. Ardından konut proje inşaatının başlamasıyla da uydu görüntülerinde daha önce ağaçlarla kaplı arazideki ağaçların kesildiği görülmüştü.AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Kıyı kenar çizgisindeki alanlar devletten izin alınmadan kullanılamaz. İzin almaları lazım devletten ve ilgili kamu kurumlarından. Onlar izin aldılar mı bilmiyorum. Biz sadece inşaat ruhsatını veriyoruz belediye olarak. Eğer böyle bir şey yaptılarsa da kendilerinin bileceği bir konu bu. Kıyı kenar çizgisindeki tüm alanlar halka açıktır ama kanunen gidip kiralarlarsa ben buna bir şey yapamam. İnşaat falan yapıldığına dair de bana bir bilgi gelmedi” diye konuştu.Tuzla Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Rıza Çalasın, yaptığı açıklamada halk plajının konut projesine dahil edilerek halkın kullanımına kapatıldığını belirtti. CHP’li Çalasın, “Yaklaşık 10 yıldır AKP’li Tuzla Belediyesi, ‘Tuzla sahillerini halka açtık, gönül belediyeciliği, sahiller herkesin’ diye davul zurnayla reklam yapıyordu. Konut projesine dahil edilen plaj da daha önce halk plajıydı ve Tuzla’daki tek halk plajıydı. Pandemiden kısa bir süre önce halka açılmıştı ve yurttaşlar burada denize giriyordu. Belediye düzenlemesini yapmıştı ve pandemiyle beraber kullanıma kapatıldı. Ardından da bu konut projesine dahil edildiği ortaya çıktı. Sahiller halkındır ve bir grubun kullanımına bırakılamaz” ifadelerini kullandı.