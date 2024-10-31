Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı, kameralara yakalandı /31 Ekim 2024 12:22

Cübbeli Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı, kameralara yakalandı

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan çağrısına yönelik eleştrilerde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre daha sonra suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile bir görüşme gerçekleştiren Cübbeli Ahmet, Bahçeli’ye hak vererek açıklamasından vazgeçti.

Cübbeli Ahmet'in çark etmesinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

Alaattin Çakıcı ile bir otoparkta buluşan Cübbeli, Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı.

Görüntülerde, Çakıcı'nın Ünlü’ye sarıldığı ardından da Ünlü'nün Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı görüldü.
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