Cübbeli’den ‘1 yıllık stok yapın’ çağrısı: Memleketin durumu belli değil, nakit çok önemli





Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, vatandaşlara evlerinde 1 yıllık temel gıdayı stoklama çağrısında bulundu. Ünlü, “Memleketin önündeki durumlar belli değil.” dedi.





Ahmet Mahmut Ünlü’nün son videosundaki açıklamalarından bazı bölümler şöyle:









Lükse şeye düşmemek lazım. Memleketin önündeki durumlar belli değil. Bütün dünyanın gavuru şeyleri bize çevirmiş yani…





Suriye’de büyük bir siyonist Kürdistan kurulmak üzere… Burada büyük tehlikeler var. Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-i Milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir.





ÇOK DİN DEVLET DÜŞMANI VAR





Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir…





Ne olur ne biter bilmiyorum ama “nakit” çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da ha dediğin zaman satamıyorsun. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane aç kalıyorsun. Bir korona oldu kaç tane meslek yok oldu.





KİLERİNİZE BİR SENELİK İHTİYACINIZI KOYUN





İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi…