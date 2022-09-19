Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli’den ‘1 yıllık stok yapın’ çağrısı: Memleketin durumu belli değil, nakit çok önemli /19 Eylül 2022 08:23

Cübbeli’den ‘1 yıllık stok yapın’ çağrısı: Memleketin durumu belli değil, nakit çok önemli

Gelecek günlerin çok hayır göstermediğini öne süren Cübbeli Ahmet, yeni bir İstiklal Savaşı icab edebileceğini öne sürdü. Çok hain, din-devlet düşmanı olduğunu iddia eden Cübbeli, "Bir temizlik icap edebilir" dedi.

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar


Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, vatandaşlara evlerinde 1 yıllık temel gıdayı stoklama çağrısında bulundu. Ünlü, “Memleketin önündeki durumlar belli değil.” dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün son videosundaki açıklamalarından bazı bölümler şöyle:


Lükse şeye düşmemek lazım. Memleketin önündeki durumlar belli değil. Bütün dünyanın gavuru şeyleri bize çevirmiş yani…

Suriye’de büyük bir siyonist Kürdistan kurulmak üzere… Burada büyük tehlikeler var. Yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir Kuva-i Milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icap edebilir.

ÇOK DİN DEVLET DÜŞMANI VAR

Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir…

Ne olur ne biter bilmiyorum ama “nakit” çok önemli bir şeydir. Bazı kere satacak malın olsa da ha dediğin zaman satamıyorsun. Birden bir piyasa çöküyor, evin var kaç tane aç kalıyorsun. Bir korona oldu kaç tane meslek yok oldu.

KİLERİNİZE BİR SENELİK İHTİYACINIZI KOYUN

İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi…
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cübbeli’den ‘1 yıllık stok yapın’ çağrısı:... Sonraki Haber >>

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:26:59