Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli HDP'lilere lanet yağdırdı: 'Acilen vatandaşlıktan çıkarılmaları gerekli' /08 Mayıs 2022 10:58

Cübbeli HDP'lilere lanet yağdırdı: 'Acilen vatandaşlıktan çıkarılmaları gerekli'

‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün 1 Mayıs tarihli ‘İftar Sohbeti’ programında HDP’lilerin ve destek verenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif ettiği ortaya çıktı.

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Konuşmasında HDP’ye oy verenlere lanet yağdıran Ünlü, “HDP’cilere yataklıkla, yaltaklıkla rey alacağım diye şey edeceğinize milliyetçi olup desenize ‘bunları vatandaşlıktan ihraç edelim, rey hakları da kalmasın.’ Ne kadar basit! Bunu nasıl çözeceğiz arkadaş? Biri 10 tane doğuruyor!” diyor.

Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesine şiddetle karşı çıkan Cübbeli Ahmet, ardından şunları söylüyor:

Dün yine şehit haberi vardı. Onun için Allah bu PKK’yı kahretsin, PYD’yi katleylesin. Bunlara destek veren, bunlara rey verenlerin hepsini kahru perişan eylesin. Partilerini ilhak eylesin, rey verenlerin bütün ellerini iptal eylesin, kurutsun. Yüzde 10-11 oylarını sıfırın altına düşürsün. Allah’ım bütün belaları onların üzerine taktir eylesin.

Yahudi’ye çalışıyorlar. O Saadet de Deva da onlara çalışıyor. Güya reyden parça kapacaklar. Devletimize teklif veriyorum; bu kişilerin acilen, bunlara destek verenlerin de vatandaşlıktan çıkarılması lazım. Gerilla diyor ya! Bu devletin imkanlarından yararlanmak ne kadar önemliymiş o zaman anlasınlar.

HDP’cilere yaltaklıkla rey alacağım diye şey edeceğinize milliyetçi olup desenize ‘bunları vatandaşlıktan ihraç edelim, rey hakları da kalmasın’. Ne kadar basit! Bunu nasıl çözeceğiz arkadaş. Biri 10 tane doğuruyor!

Peki biz bu HDP’ye ve bunlara destek verenlere bu imkanları verirsek, bu partileri açtırırsak, bunları Meclis’e sokturursak, Meclis başkanlığında bile konuşturursak… ‘Meclis’e ara veriyorum diyor, başlatıyorum’ diyor ya! Bu nasıl olabilir ya! Ben böyle devlet, millet dünyada duymadım.
Bu adamların mutlaka vatandaşlıktan ihraç edilmesi lazım. Kimliksizliğin ne olduğunu görmeleri lazım. ‘Ya sev ya terk et’ bitti. Bu ne zındıklıktır ya! Böyle bir şey olabilir mi ya!
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