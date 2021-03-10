‘Cübbeli’nin dünürlerinin kurduğu ‘Çözüm Tasarruf’ vaat ettiği paraları yatırmıyor





‘HELAL PARA’ DEDİLER AMA





Para yatıran A.K. isimli bir yurttaş, gazetemize yaptığı açıklamada, “Bir arkadaşım vesilesiyle duydum. Faizsiz helal para dedikleri için bu işe girdim. Güvenerek elimdeki avucumdaki parayı yatırdım. Bana aralık ayında toplu bir para ödemesi yapılacağı söylendi. Sözleşmeyi zaten böyle düzenledik. Ancak halen tarafıma ödenen bir şey yok. Zaman geçtikçe benim gibi çok fazla mağdur olduğunu gördüm. Şirket tarafından sürekli oyalanıyoruz. Benim ödediğim parayı versinler yeterli. Bu şirket tam bir pişmanlık” ifadelerini kullandı.







Şikâyetvar.com isimli siteye yazan bir yurttaş ise “Teslimat yapamıyorlar, sürekli olarak arayıp plan değişikliği veya teslimat tarihi erteleme teklif ediyorlar. Bunu yaparak hem zaman kazanıyorlar hem de müşterinin sözleşmeyi haklı nedenle feshinin önüne geçerek taksit ödemesine devam etmesini sağlıyorlar. Mağdur edilenler için söylüyorum: Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Hukuki yollara başvurun zaman kaybetmeden” dedi.