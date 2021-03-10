Samanyolu Haber /Gündem / ‘Cübbeli’nin dünürlerinin kurduğu ‘Çözüm Tasarruf’ vaat ettiği paraları yatırmıyor /10 Mart 2021 10:51

‘Cübbeli’nin dünürlerinin kurduğu ‘Çözüm Tasarruf’ vaat ettiği paraları yatırmıyor

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihalelerle gündeme gelen damadı Esat Palazoğlu’nun ağabeyinin adı “dolandırıcılık” iddiasıyla gündeme geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iş insanı Muhittin Palazoğlu ve ortağı Veysel Mert, 2 yıl önce “Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi”ni kurdu.

Çok sayıda yurttaş, sözleşmede belirtilmesine karşın bu şirkete para yatırmasına rağmen şirketten almaları gereken parayı alamadı. Mağduriyetlerini dile getiren yurttaşların bazıları yargı yoluna başvurmaya hazırlanırken, bazıları ise şikâyetvar.com isimli site üzerinden yaşadıkları süreci paylaştı. Bazı yurttaşlar Çözüm Tasarruf’a para yatırırken şirket yöneticileri tarafından “faizsiz helal para” denilerek ikna edildiğini belirtti.

‘HELAL PARA’ DEDİLER AMA

Para yatıran A.K. isimli bir yurttaş, gazetemize yaptığı açıklamada, “Bir arkadaşım vesilesiyle duydum. Faizsiz helal para dedikleri için bu işe girdim. Güvenerek elimdeki avucumdaki parayı yatırdım. Bana aralık ayında toplu bir para ödemesi yapılacağı söylendi. Sözleşmeyi zaten böyle düzenledik. Ancak halen tarafıma ödenen bir şey yok. Zaman geçtikçe benim gibi çok fazla mağdur olduğunu gördüm. Şirket tarafından sürekli oyalanıyoruz. Benim ödediğim parayı versinler yeterli. Bu şirket tam bir pişmanlık” ifadelerini kullandı. 

Şikâyetvar.com isimli siteye yazan bir yurttaş ise “Teslimat yapamıyorlar, sürekli olarak arayıp plan değişikliği veya teslimat tarihi erteleme teklif ediyorlar. Bunu yaparak hem zaman kazanıyorlar hem de müşterinin sözleşmeyi haklı nedenle feshinin önüne geçerek taksit ödemesine devam etmesini sağlıyorlar. Mağdur edilenler için söylüyorum: Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Hukuki yollara başvurun zaman kaybetmeden” dedi.
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