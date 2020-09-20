Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli: Savcılar çağırsın, silahlanan 150 selefi derneğin ismini vereyim /20 Eylül 2020 10:01

Cübbeli: Savcılar çağırsın, silahlanan 150 selefi derneğin ismini vereyim

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

SHABER3.COM

Cübbeli Ahmet'in, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" ifadesini arkasında durduğunu ve savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek 150 isim vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Gazeteci Saygı Öztürk katıldığı TV programındaki konuşmasında Cübbeli Ahmet’in, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" açıklamasını anlattı.

Öztürk, “Bugün konuyu tekrar sorduğumuzda (Cübbeli) bana şunu söyledi; ‘Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında ben isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ne biliyorsunuz, hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım’ dedi. Yani savcıların kendisini çağırmasını beklediğini ifade etti. Bana göre bilgisine mutlaka başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cübbeli: Savcılar çağırsın, silahlanan 150 selefi... Sonraki Haber >>

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:53:16