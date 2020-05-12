Samanyolu Haber /Gündem / Cübbeli'den 'kökünüzü kazıyacağız' diyen Perinçek'e teşekkür mesajı /12 Mayıs 2020 11:30

Cübbeli'den 'kökünüzü kazıyacağız' diyen Perinçek'e teşekkür mesajı

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Diyânet'i destekleyen ve değerlerimizi azîz tutan Doğu Perinçek kardeşimize şükrânlarımızı arz ederiz" dedi.

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Kamuoyunca Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Ankara Barosu’nun eleştirilerine hedef olan Diyanet İşleri Başkanlığına destek verdiği için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e teşekkür etti.

Cübbeli, “Diyânet’i destekleyen ve değerlerimizi azîz tutan Doğu Perinçek kardeşimize şükrânlarımızı arz ederiz” ifadelerini kullandı.

Cemaat, tarikat ve her türlü dini örgütlenmenin kökünü kazımak gerektiğini her fırsatta ifade eden Doğu Perinçek'in kamuoyunda İsmailağa Cemaati olarak bilinen ve Mahmut Ustaosmanoğlu'nun lideri olduğu cemaatte uzun süredir öne çıkan Cübbeli Ahmet tarafından takdir edilmesi manidar bulunuyor.

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