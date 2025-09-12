Samanyolu Haber /Gündem / 'Cübbem yok, müvekkilimle görüşmedim...' /12 Eylül 2025 18:51

'Cübbem yok, müvekkilimle görüşmedim...'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan savundu.

SHABER3.COM

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıkarken duruşmada dikkat çeken bir karar da geldi. İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın “diploma davası”nda müdafii olarak yer alması talebi mahkeme tarafından kabul edildi.

Duruşma sırasında hakim İmamoğlu’na dosya kapsamındaki avukatı Mehmet Pehlivan soruldu. Hakim, “müdafi olarak ister misiniz?” diye sorunca İmamoğlu da “tabii ki” yanıtını verdi.

Mehmet Pehlivan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine Segbis ile bağlanıldı. Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya bağlanması yönünde karar çıktı.

Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun savunmasına tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da dahil oldu.

Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan Silivri’deki mahkeme salonuna bağlanan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, “Şu an yargı tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Tutuklu avukat müdafi olarak, üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle tek bir kez görüşmeden duruşmada hazır edildim. Üzerimde cübbem olmaması, biz avukatlar savunma görevimizi yaptığımız esnada özgürlüğümüzden mahrum kalabiliriz. Örneğin ben Bunun kayıtlarınıza düşmesi Türk hukuk tarihi açısından değerli ama birçok eksiklik olması nedeniyle savunma vermeyi reddediyorum. Savunma için yüz yüzelik ilkesi gereği bir sonraki celsede salonda hazır bulundurulmayı talep ediyorum” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Cübbem yok, müvekkilimle görüşmedim...' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:33:15