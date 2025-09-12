'Cübbem yok, müvekkilimle görüşmedim...'

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıkarken duruşmada dikkat çeken bir karar da geldi. İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın “diploma davası”nda müdafii olarak yer alması talebi mahkeme tarafından kabul edildi.



Duruşma sırasında hakim İmamoğlu’na dosya kapsamındaki avukatı Mehmet Pehlivan soruldu. Hakim, “müdafi olarak ister misiniz?” diye sorunca İmamoğlu da “tabii ki” yanıtını verdi.



Mehmet Pehlivan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine Segbis ile bağlanıldı. Mehmet Pehlivan’ın duruşmaya bağlanması yönünde karar çıktı.



Tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun savunmasına tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan da dahil oldu.



Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’ndan Silivri’deki mahkeme salonuna bağlanan, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, “Şu an yargı tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Tutuklu avukat müdafi olarak, üzerimde cübbem dahi olmadan, müvekkilimle tek bir kez görüşmeden duruşmada hazır edildim. Üzerimde cübbem olmaması, biz avukatlar savunma görevimizi yaptığımız esnada özgürlüğümüzden mahrum kalabiliriz. Örneğin ben Bunun kayıtlarınıza düşmesi Türk hukuk tarihi açısından değerli ama birçok eksiklik olması nedeniyle savunma vermeyi reddediyorum. Savunma için yüz yüzelik ilkesi gereği bir sonraki celsede salonda hazır bulundurulmayı talep ediyorum” ifadesini kullandı.