Samanyolu Haber /Gündem / "Cuma günü yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin" /22 Eylül 2021 21:51

"Cuma günü yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin"

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın suç duyurusuyla kendisi hakkında açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Sedat Peker, "Cuma günü polisin, savcıların neden gerçek suçlulara karşı bir şey yapamadıklarını, yüksek miktarda yakalanan kokainlerin sahiplerinin nasıl serbest bırakıldıklarını, bu kokain satıcılarının hangi bakanlarla resimleri olduğunu yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin" ifadesini kullandı.

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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın suç duyurusuyla kendisi hakkında açılan davaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peker, "Benim merak ettiğim sayın savcılık makamı Hollanda devleti tarafından Erkan Yıldırım’ın o ülkede bulunan 18 milyarlık mal varlığına nasıl sahip olduğunu acaba araştırmış mı?" diyen Peker, "Cuma günü polisin, savcıların neden gerçek suçlulara karşı bir şey yapamadıklarını, yüksek miktarda yakalanan kokainlerin sahiplerinin nasıl serbest bırakıldıklarını, bu kokain satıcılarının hangi bakanlarla resimleri olduğunu yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Peker, "Ekimdeki randevumuz ayrı, o farklı bir dosya" derken, 'yeni bir mecraya geçileceğini' söyledi. Peker, açıklamasının devamında "Ekim ayındaki dosyamızın konusu uyuşturucu değil, cinayetler değil, ancak bir çok insanın intihar etmesine ve iflas etmesine sebep olan bir konu. Tablo çok vahim…" açıklamasında bulundu.

Peker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''1-Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda eski başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında hakaret ve iftira ettiğim gerekçesiyle dava açmış. Benim merak ettiğim sayın savcılık makamı Hollanda devleti tarafından Erkan Yıldırım’ın o ülkede bulunan 18 milyarlık…

2-… mal varlığına nasıl sahip olduğunu acaba araştırmış mı? Halen daha sahibi belli olmayan Kolombiya’da, Panama’da, İzmit körfezdeki limanda yakalanan tonlarca kokainin sahibinin kim olduğunu merak edip yazı yazmış mı? Erkan Yıldırım’ın kumar oynadığı otellerde kalırken…

3-…. kendisine şantaj yapılmak için çekilmiş cinsel içerikli ve rüşvet kasetlerinin var olup olmadığını araştırmış mı? Tüm bunları yapmadan bana iftiradan dolayı dava açan Anadolu Cumhuriyet savcısını tebrik ediyorum. Memur çocuğuyken tüm dünyada onlarca milyar dolarlık…

4-servet yapmayı başaran süper başarılı iş adamı Erkan Yıldırım cevap vermeyip babası Sayın Binali Yıldırım cevap vermişti, velisi olarak. Benim merak ettiğim Anadolu Başsavcılığına şikayet dilekçesi vermeye giderken de velisi olarak babası elinden tutup mu getirdi?

5-Dilekçeyi de kendisi mi yazdırdı? Madem gündemden biraz ayrı kaldım diye benimle ilgili böyle komik şeyler yapıyorsunuz, ben de Cuma günü polisin, savcıların neden gerçek suçlulara karşı bir şey yapamadıklarını, yüksek miktarda yakalanan kokainlerin sahiplerinin…

6-…nasıl serbest bırakıldıklarını, bu kokain satıcılarının hangi bakanlarla resimleri olduğunu yayınlayayım da ortalık biraz şenlensin. Polislerin ve savcıların neden görev yapamadığını hayal olarak anlatmayacağım. Ortadan yok edilen resmi mülkiye başmüfettişlerine…

7-…verilmiş ifadeleri yayınlayarak anlatacağım. Biraz istirahat edeyim demiştim, demek ki bana tatil haram. Paramount otelinin bedavacılarından bir savcımızdan da bahsedeceğiz. süslü süleymandan, katil tolga ağardan da bahsedeceğiz. Yani kısacası ülkemizin düştüğü …

8- duruma üzülürken bu işlerin bir gün ortaya çıkacağını düşünemeyen yarım akıllıların bugün ülkemizde bakan, milletvekili, emniyet müdürü, savcılık gibi önemli makamlara nasıl geldiklerini görüp ağlanacak halimize güleceğiz. Ekimdeki randevumuz ayrı, o farklı bir dosya.

9-Yeni bir mecraya geçeceğiz. Vallahi çok eğleneceğiz, billahi çok eğleneceğiz. Ekim ayındaki dosyamızın konusu uyuşturucu değil, cinayetler değil, ancak bir çok insanın intihar etmesine ve iflas etmesine sebep olan bir konu. Tablo çok vahim…''
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