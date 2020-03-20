Cuma namazını camide cemaatle kılma konusunda direnenlere 392 lira ceza kesilebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs salgınından dolayı camilerde başta cuma namazları olmak üzere cemaat halinde namaz kılınmasına bir süre ara verilmesine karar verdi.





Buna rağmen özellikle Şanlıurfa'da bazı kişilerin buna uymayacakları yönünde açıklamaları oldu.





Karardan sonraki ilk cuma günü bu karara uyulup uyulmayacağı, uyulmazsa da ne olacağı merak konusu oluyor.





Peki Diyanetin kararına rağmen cuma namazını cemaat olarak kılmak isteyenler için hukuk ne diyor?









“Ceza kapatılan diğer yerler için de geçerli”





Avukat Rıdvan Yıldız, yasa gereği cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek ve ibadet hizmetlerini yürütme yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na (DİB) verildiğini belirterek, “Alınan karara rağmen cuma namazını camide cemaat olarak kılmakta diretenler yönünden Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi devreye girebilir” dedi.





Yıldız, bu maddeye göre emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verileceğinin düzenlendiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:





Bu para cezası 2020 için 392 TL'dir. Bu şekilde karara rağmen cuma namazı kılan vatandaşlar bu cezanın muhatabı olabilir. Bunun dışında kapatılan diğer mekanlar açısından da bu durum geçerlidir. Bu nedenle yetkili makamların aldığı kararları istisnasız uymak yaşanan süreç de hem insanı hem de yasal sorumluluktur.







