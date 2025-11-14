Samanyolu Haber /Gündem / Cemil Önal suikastındaki ilk halka çözüldü: Eski savcı Bayram Bozkurt gözaltına alındı /14 Kasım 2025 16:07

Cemil Önal suikastındaki ilk halka çözüldü: Eski savcı Bayram Bozkurt gözaltına alındı

Halil Falyalı’nın ‘finansal beyni’ olarak tanınan ve onun muhasebecisi olan Cemil Önal’a Hollanda’nın ortasında düzenlenen suikasta dair kritik gelişme yaşandı. Olay anında aynı masada oturan eski savcı Bayram Bozkurt, Almanya’da gözaltına alındı. Bozkurt’un iadesi için Hollanda resmî başvuru yaptı.

1 Mayıs 2025’te Hollanda’nın Rijswijkkentinde KKTC’nin kumarhaneler patronu olarak anılan Halil Falyalı ile ilgili itiraflarda bulunan Cemil Önal’a düzenlenen suikastla ilgili aylar sonra önemli bir gelişme yaşandı.

Olay sırasında Önal’la aynı masada oturan ve saldırıdan sağ kurtulan tek kişi olan eski savcı Bayram Bozkurt, Almanya’nın Bergheim kentinde gözaltına alındı.

Bugün Kıbrıs’tan Ayşemden Akın’ın haberine göre; Hollanda’nın ağır suçlar birimi TGO, Bozkurt’un iadesi için Almanya’ya resmî başvuruda bulundu. Suikast anına tanıklık eden Bozkurt, geçmişte verdiği bir röportajda kendisini “Kriptonun kriptosuyum” sözleriyle tanımlamıştı.

Soruşturma sadece saldırı anına değil, Bozkurt’un Türkiye’deki görev süresi boyunca kurduğu ilişkiler ve Avrupa’daki yasa dışı yapılarla olası bağlantılarına da odaklandı. Hollandalı yetkililer, Bozkurt’un suikast öncesi ve sonrası temaslarını ayrıntılı biçimde inceliyor. Sürecin Türkiye, Hollanda ve Almanya arasında genişleyen bir soruşturmaya dönüştüğü bildiriliyor.

Suikasta kurban giden Cemil Önal’ın, Türkiye-KKTC hattında faaliyet gösteren mafya yapılanmaları ve yasa dışı bahis trafiğiyle ilgili önemli bilgilere sahip olduğu değerlendiriliyor.

Hollanda makamları, Bozkurt’un tutuklanmasını dosyada “yeni bir aşama” olarak nitelendiriyor. Eski savcının vereceği ifadelerin, suikasta karışan gizli yapıların deşifre edilmesinde kritik rol oynayabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, bu ifadenin uluslararası para akışları, korunan isimler ve içerde kırılan ittifaklara dair bilgiler ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

 
