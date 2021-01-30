Cumartesi Anneleri’nden Küçüközyiğit çağrısı: ‘Ailesinin sesine sesimizi katıyoruz’

Cumartesi Anneleri ise Küçüközyiğit’in durumunu gündeme getirerek olayın açıklığa kavuşmasını istedi.





Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hüseyin Galip Küçüközyiğit’ten tam bir aydır haber alınamıyor. Akıbetinin derhal açıklığa kavuşturulması için her yolu deneyen ailesinin sesine sesimizi katıyor, @TC_icisleri, @adalet_bakanlik, @TBMMinshakkom göreve çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.









Cumartesi Anneleri, Twitter hesabından ayrıca Küçüközyiğit’in annesini videosunu da paylaştı. Oğlunun bir aydır kayıp olduğunu belirten Küçüközyiğit’in annesi, “Gecesini gündüzünü katıp devleti için çalışan birisi nasıl bulunmaz. Arabası dahi yok. Rica ediyorum benim oğlumu bulun” dedi.