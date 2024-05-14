Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri'nden Fatma Kırbayır, kardeşinin akıbetini öğrenemeden hayatını kaybetti /14 Mayıs 2024 16:06

Cumartesi Anneleri'nden Fatma Kırbayır, kardeşinin akıbetini öğrenemeden hayatını kaybetti

12 Eylül 1980'de gözaltına alındıktan sonra haber alınamayan Cemil Kırbayır’ın kardeşi Cumartesi Annesi Fatma Kırbayır hayatını kaybetti.

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Cumartesi Anneleri tarafından yapılan açıklamada, Fatma Kırbayır'ın cenazesinin 15.05.2024 (yarın) öğle namazının ardından Göle'de toprağa verileceği duyuruldu.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı.

"12 Eylül kayıplarımızdan Cemil Kırbayır’ın kardeşi, mücadele arkadaşımız Fatma Kırbayır da, Berfo Annemiz gibi Cemil’den bir haber alamadan aramızdan ayrıldı. Acımız büyük. Fatma Kırbayır, 15.05.2024 (yarın) Öğle namazının ardından, İçerenköy Gökyiğit Camisinden Berfo Annemizin yanına, Göle'ye uğurlanacak."

Fatma Kırbayır'ın annesi Berfo Kırbayır da oğlunun akıbetini öğrenemeden 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

"ÖLÜRSEM DEVLETE HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"

Cumartesi Anneleri'nin 651'inci hafta eyleminde kardeşinin akıbetini soran Fatma Kırbayır, "Ben ölürsem bu devlete hakkımı helal etmeyeceğim. Bize göstermediniz bari öbür analar görsün. Kemiklerini bize verin" demişti.
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