Cumartesi Anneleri'nden 'JİTEM Davası' tepkisi: Cezasızlık kültürüne son verilmeli

Cumartesi Anneleri 768’inci hafta toplanması, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi önünde gerçekleştirildi.





Her hafta gerçekleştirilen toplanmalarda gözaltında kaybedilen yurttaşların akıbetini soran Cumartesi Anneleri, bu haftaki toplanmalarında Ankara Jitem Davası’nda çıkan beraat kararlarının gündemleştirdi.





768. Hafta buluşmasında, 12 Aralık 1991 yılında Şırnak’ın İdil İlçesi’nde kaybedilen Agit Akipa ve İbrahim Demir’in akıbeti soruldu.





‘CEZASIZLIK KÜLTÜRÜNE SON VERİLSİN’





Cumartesi Anneleri adına Maside Ocak’ın okuduğu basın açıklamasında, “Gözaltında kaybetme ve faili meçhul cinayetler demokratik hukuk devletinde kabul edilemez uygulamalardır. Bu suçların cezasız bırakılması Anayasayı, yasaları, uluslararası sözleşmeleri gerçersiz kılarak, ağır ve ciddi insan hakları ihlallerinin tekrarlanmasına neden oluyor. Türkiye’de toplum, gerçekleştirdiği ihlallerden ötürü devleti sorgulayabileceği araçlardan mahrum bırakılmış durumda. Yurttaşın devletle hesaplaşması görevini yerine getirmesi gereken yargı, bu hesaplaşmaya engel oluyor. Bunun yol açtığı kurumsallaşan cezasızlık kültürüne son verilsin” denildi.





‘MÜCADELE ALANLARIMIZI ELİMİZDEN ALDILAR’





12 Aralık 1991 yılında Şırnak’ın İdil İlçesi’nde kaybedilen Agit Akipa ve İbrahim Demir’in kaybedilmesi ile ilgili dosyanın akıbeti sorulurken, “2011 yılında aileler avukatları Tahir Elçi aracılığıyla İdil Cumhuriyet Başsavcılığına tekrar başvuruda bulundu. Savcılık dosyaya ulaşmak için ilgili kurumlara başvurdu. Ancak bütün kurumlar arşivlerinde herhangi bir dosya bilgi veya belgeye rastlamadıklarını bildirdi. Bunun üzerine İdil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Agit Akipa ve İbrahim Demir’in zorla kaybedilmesi ve dosyayı kaybeden Dargeçit Kaymakamlığı görevlileri hakkında “görevi kötüye kullanmaktan” yeni bir soruşturma başlatıldı. Ancak yürütülen soruşturmalardan herhangi bir sonuç alınamadı” denildi.





Gözaltında kaybedilen Agit Akipa’nın kızı konuyla ilgili olarak, “Mücadele alanımızı elimizden aldılar, avukatımız Tahir Elçi’yi katlettiler” şeklinde konuştu.





‘JİTEM DAVASI DELİLLERE RAĞMEN BERAAT İLE SONUÇLANDI’





Anakara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve sanıkların beraat ettiği dava da gündemleştirilerek, “Dün de, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ankara Jitem Davası tanıklara rağmen, delillere rağmen, belgelere rağmen, kamu görevlilerinin ifadelerine rağmen beraatle sonuçlandı” ifadeleri kullandı.





Ankara Jitem tarafından öldürülen Adnan Yıldırım’ın kızı, “Devlet cinayetleri ört bas ediyor. Mahkeme, katilleri aklamak için sanık avukatlarından daha fazla çaba sarf etti” ifadeleri ile yaşanan hukuksuzluğa dikkat çekti.





NE OLMUŞTU?





Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında 19 kişinin zorla kaybedilip infaz edilmesine ilişkin davanın 23. duruşmasında tüm sanıklar beraat etmişti. Mahkeme, 17 kişinin ölümüne ilişkin suçlanan tüm sanıkların beraatine, Lazem Esmaeılı ve Asker Smıtko’nun ölümüne ilişkin suçlanan sanıkların dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.





Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları konuya ilişkin paylaşımda “Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ankara Jitem Davası tanıklara rağmen, delillere rağmen, belgelere rağmen, kamu görevlilerinin ifadelerine rağmen beraatle sonuçlandı. Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan sanıklar beraat etti. Ceza yargılamasının amacı hakikati ortaya çıkarmaktır. Söyleyin o zaman; Polis Özel Harekat envanterinde bulunan silahla işlenen bu cinayetleri kim gerçekleştirdi?” açıklamalarında bulunmuştu.