Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi: Gözaltılar var

Galatasaray lisesi önüne gelen Cumartesi Anneleri, polis barikatıyla karşılaştı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın da destek verdiği Cumartesi Anneleri’ne polis müdahale etti. Galatasaray lisesi önüne çok sayıda polis ve gözaltı aracı getirildi.
GÖZALTILAR VAR
Cumartesi Anneleri ve destek verenlere polis müdahalesinin ardından gözaltılar gerçekleşti. İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, İHD Eş Genel Başkanı Avukat Eren Keskin, Hanefi Yıldız ve Besna Tosun gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar alkışlarla uğurlanırken HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, ”Biz dünyanın en barışçıl, en haklı mücadelesini yürüten anneleriz, evlatlarız, kardeşleriz, torunlarız, hak savunucularıyız” açıklamasında bulundu.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
- Eren Keskin
- Öztürk Türkdoğan
- Gülseren Yoleri
- Hanife Yıldız
- Maside Ocak
- Besna Tosun
- Jiyan Tosun
- İrfan Bilgin
- Hasan Karakoç
- İkbal Eren
- Ali Ocak
- Mikail Kırbayır
- Zeynep Çelik
- Arat Dink
- Jiyan Kaya (Avukat)
- Davut Arslan (Avukat)
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta Cumartesi günü İstanbul Taksim'de bulunan Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri'ne 25 Ağustos 2018’de polisler tarafından biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilmişti. 700’üncü haftasına denk gelen bu müdahalenin ardından meydan polis bariyerleriyle çevrilerek, abluka altına alınmıştı.